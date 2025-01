Violento incendio in azienda nel vicentino, alta colonna fumo

agenzia

Nessun ferito, paura per le esplosioni seguite alle fiamme

VICENZA, 16 GEN – Momenti di paura nel pomeriggio a Trissino (Vicenza) per un violento incendio scoppiato in un’azienda, la Mendeleev Srl, specializzata nei sistemi per il recupero di pile ed accumulatori, situata nella zona industriale del comune. Le fiamme sono state precedute da un forte boato, che ha messo in allarme i residenti delle case più vicine all’area; subito dopo dal complesso industriale si è alzata una grande colonna di fumo, visibile a decine di chilometri di distanza. Il massiccio intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si espandesse ulteriormente. Mentre i soccorritori erano al lavoro, i sindaco del comune ha invitato gli abitanti a tenere chiuse le finestre di casa, per evitare il contatto con l’aria inquinata. Il materiale raggiunto dalle fiamme ha provocato successive esplosioni, prima che il rogo fosse domato. Ancora da stabilire cosa abbia causato l’incendio, divampato in un deposito della ditta, così come pure i danni, che si teme ingenti.

