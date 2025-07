Violento temporale a Orvieto, chiuso il cimitero

agenzia

Si segnalano frane, allagamenti e alberi caduti

ORVIETO (TERNI), 07 LUG – Un violento temporale si è abbattuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio sul territorio di Orvieto, causando danni e disagi. A farne le spese anche il cimitero monumentale della città, dove il forte vento ha provocato la caduta di un albero nel piazzale esterno, bloccando l’ingresso. All’interno è stata divelta la copertura impermeabile di alcuni loculi, che è crollata sulle tombe vicine. Allagato anche l’ufficio del custode. Il Comune ha disposto la chiusura del cimitero per tre giorni, per consentire la messa in sicurezza e i lavori di ripristino. In corso verifiche su altre piante e alberi dopo la caduta di rami in più punti. Il maltempo, concentrato in poco più di un’ora, ha provocato anche l’allagamento dei locali tecnici del parcheggio interrato di Campo della Fiera – Foro Boario, mandando in tilt l’impianto elettrico. Questa mattina sono state riattivate le scale mobili e gli ascensori che collegano al centro storico, mentre sono in corso gli interventi per ripristinare gli ascensori interni. Frane si sono verificate lungo le strade tra la Torretta e il laghetto di Sugano, in località La Cacciata e a Torre San Severo. Rami e piante cadute si segnalano soprattutto nella frazione di Canale, in località Tamburino e a San Valentino. Gli operai del Centro servizi manutentivi del Comune stanno lavorando per mettere in sicurezza le aree interessate.

