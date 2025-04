Violenza a una 14enne, lei denuncia dopo il caso Cecchettin

agenzia

E' accusato un compagno di classe, disposta perizia psicologica

BOLOGNA, 06 APR – Un ragazzo di 16 anni è accusato, davanti al tribunale di Bologna, di violenza sessuale nei confronti di una coetanea. I fatti, come ricostruiscono il Corriere di Romagna e il Resto del Carlino, sono avvenuti nel Riminese due anni fa, quando entrambi avevano 14 anni. L’episodio sarebbe avvenuto nell’ottobre del 2023 quando il ragazzo era andato a casa della compagna per studiare. Qui si sarebbero verificati pesanti episodi di molestie. La denuncia della ragazza è arrivata solo sei mesi dopo: inizialmente lei si era chiusa in se stessa per la vergogna e per la paura di ritorsioni da parte dello stesso ragazzo, poi, dopo che in classe si era parlato della vicenda di Giulia Cecchettin, lei ha capito che la cosa giusta da fare era raccontare tutto, confidandosi con un’insegnante. A quel punto la scuola ha immediatamente avvisato i carabinieri, che hanno poi raccolto altre testimonianze sui comportamenti irrispettosi da parte del ragazzo. Nelle scorse settimane c’è stata la prima udienza. La gup ha disposto una consulenza psicologica per capire se il ragazzo, al momento del fatto, fosse capace di intendere e di volere e se abbia la capacità si stare in giudizio. L’esito della perizia si conoscerà in autunno.

