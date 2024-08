Violenza al pronto soccorso di Monfalcone, arrestato un uomo

agenzia

Bloccato con pistola taser, ha sfondato una porta a calci

TRIESTE, 19 AGO – E’ stato posto agli arresti domiciliari, come riporta il Tgr Fvg, il protagonista dell’ultimo episodio di violenza in un pronto soccorso, a Monfalcone, avvenuto nella notte tra il 17 e il 18 agosto scorsi. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e forse alterato da sostanze stupefacenti, ha minacciato gli operatori sanitari e divelto una porta colpendola a calci. Voleva infatti incontrare una donna – sembra la sua compagna – poco prima portata in pronto soccorso con ferite da arma da taglio, procuratesi probabilmente durante un litigio proprio con l’uomo. Questi era stato fermato da due poliziotti intervenuti dopo l’allarme lanciato dal personale dell’ospedale. Gli agenti per bloccarlo avrebbero fatto ricorso alla pistola taser, ha precisato il Tgr Fvg, e sarebbero rimasti lievemente feriti.

