Violenza contro le donne, oggi la sentenza per Impagnatiello

agenzia

Madre e sorella della vittima, 'in aula Giulia sarà con noi'

MILANO, 25 NOV – È attesa per oggi, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la sentenza del processo a carico di Alessandro Impagnatiello, accusato davanti alla Corte di Assise di Milano di avere ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Su Instagram, la mamma Loredana Femiano ha ricondiviso un post scritto dalla sorella Chiara nei giorni scorsi. “Giulia è morta in Italia, anche perché siamo un paese che ha paura delle donne. Il 25 novembre – si legge – grideremo giustizia per Giulia e Thiago, ma lo faremo per tutte le donne che non hanno più voce. Dove c’è giustizia, c’è futuro. Dove c’è giustizia, c’è speranza per le nuove generazioni, affinché possano vivere in un paese in cui non si ha paura di essere donne. Giulia sarà con noi in quell’aula, insieme a voi, a tutte le anime gentili strappate a questo mondo. Saremo Iì, e spero che ci saranno tutte le donne che ancora sognano un futuro senza paura”. A seguire, l’immagine di una spilla con la foto della figlia e un nastrino rosso con la scritta “con voi sempre per sempre”.

