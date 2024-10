Violenza sessuale a Pesaro, gip conferma custodia in carcere

agenzia

30enne fornisce al giudice la propria versione dei fatti

PESARO, 24 OTT – Il gip di Pesaro conferma la custodia cautelare in carcere, per via di una possibilità di reiterazione del reato di violenza sessuale, nei confronti dell’uomo di 30 anni, originario del Bangladesh, sorpreso dai carabinieri all’alba di lunedì in pieno centro storico a Pesaro nel tentativo di abusare sessualmente di una 49enne di origine sudamericana. Oggi in tribunale l’arrestato ha fornito la propria versione dei fatti: si è difeso affermando che la donna gli avrebbe offerto una prestazione sessuale a pagamento ma che, dopo averle dato i soldi, si sarebbe rifiutata in quanto lui era ubriaco. Dichiarazioni che ora dovranno essere vagliate dagli inquirenti in merito alla loro incidenza sull’accusa contestata. Il legale del 30enne, Michele Mariella, ha riferito che “nel video recuperato dalle forze dell’ordine si nota, in un primo momento, una discussione tra i due, iniziata su una panchina della piazza e che solo successivamente, quando lei cerca di andarsene, l’uomo la ferma e la trascina dietro un chiosco, dove si svolge il fatto che gli viene contestato, seppur non ci sia stato nessun rapporto tra i due”. Il 30enne è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto aveva tentato di scappare quando è stato sorpreso dai carabinieri. Oggi però il gip si è espresso soltanto sull’accusa di violenza sessuale per la quale ha confermato la custodia in carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA