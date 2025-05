Violenza sessuale calciatore, denunciati anche due amici

agenzia

Una donna sostiene che la violenza è avvenuta domenica notte

UDINE, 14 MAG – Nell’ambito delle indagini sulla presunta violenza sessuale da parte di un calciatore professionista ai danni di una giovane udinese, i carabinieri hanno individuato e denunciato anche le due persone che erano assieme all’atleta, domenica notte, quando l’episodio si sarebbe verificato. Il fascicolo d’indagine, affidato al sostituto procuratore Marco Panzeri, è stato aperto dopo la denuncia-querela presentata dalla giovane, che ha fornito un racconto piuttosto circostanziato, premettendo che quella notte era in stato di alterazione alcolica. Il gruppo di persone ha trascorso la serata in un locale di Campoformido, alla prima periferia del capoluogo friulano, prima di raggiungere un appartamento nella disponibilità del calciatore, dove sarebbe avvenuta la violenza, sebbene la vittima si fosse, a suo dire, chiaramente opposta. Non sono state rese note le generalità del giocatore, ovviamente, ma secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un professionista, tesserato, probabilmente di nazionalità francese. La giovane, una volta uscita dall’abitazione, sarebbe andata direttamente all’ospedale di Udine, denunciando l’accaduto ai medici che l’avevano presa in cura. I sanitari hanno, come da prassi, contattato i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini e raccolto la testimonianza della vittima. All’identità delle altre persone presenti si sarebbe arrivati anche grazie alla collaborazione del calciatore. I tre indagati avrebbero fornito una versione diametralmente opposta dell’accaduto.

