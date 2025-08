Violenza sessuale su una 17enne, arrestato nel Rodigino

agenzia

Giudice dispone braccialetto elettronico ai domiciliari

ROSOLINA MARE, 01 AGO – Un 44enne di Adria (Rovigo) è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 17 anni straniera che aveva conosciuto ad Albarella, un località turistica balneare rodigina. Il fatto, come riferiscono i quotidiani locali, è avvenuto il 12 luglio scorso quando l’indagato ha incontrato la minore lungo la spiaggia e l’avrebbe portata, con un pretesto, in un luogo appartato dove l’avrebbe molestata e abusata. La ragazza dopo essersi confidata con i genitori ha sporto denuncia ai carabinieri. I militari, servendosi anche dei filmati delle telecamere della zona, hanno individuato il 44enne il quale è stato poi riconosciuto dalla vittima. Il giudice ha quindi disposto per l’indagato gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA