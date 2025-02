Violenza sessuale su una tirocinante in ospedale a Trento

agenzia

Salvata da personale sanitario, 28enne arrestato dai carabinieri

TRENTO, 14 FEB – Un giovane di 28 anni, di origine extracomunitaria, è stato arrestato intorno alle 7 dei questa mattina per aver aggredito sessualmente una giovane tirocinante nei pressi dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, conosciuto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza, ha colto di sorpresa la ragazza che in quel momento si trovava nelle vicinanze dell’ingresso riservato agli operatori dell’ospedale, spingendola alle spalle e palpeggiandola. La ragazza, nonostante lo shock, ha avuto la prontezza di gridare, richiamando così l’attenzione di alcuni operatori sanitari che si trovavano nelle vicinanze per il cambio turno e che sono accorsi in suo aiuto. Le persone intervenute hanno bloccato il 28enne e allertato le forze dell’ordine, prestando anche un primo soccorso alla vittima. L’aggressore è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Trento, che hanno informato la Procura della Repubblica e trasferito il 28enne in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA