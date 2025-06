Violenza sessuale sulle pazienti, arrestato psicoterapeuta

agenzia

Procura,vittime ingannate da 'terapia'. Abusata anche una minore

NAPOLI, 05 GIU – Uno psicoterapeuta che esercita la sua professione a Casoria, popoloso Comune a nord di Napoli, è stato arrestato ieri sera dagli agenti del commissariato di Afragola perché accusato di violenza sessuale su alcune pazienti, una delle quali era minorenne all’epoca in cui sarebbero cominciati gli abusi. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia di un paziente dello psicoterapeuta, che aveva notato alcuni post sospetti sui social network e aveva raccolto le confidenze di alcune vittime, che hanno poi reso dichiarazioni e querelato il professionista. L’indagato, secondo la procura di Napoli Nord, che ha coordinato l’inchiesta, “approfittando delle condizioni di inferiorità psichica delle pazienti, carpendo pian piano la loro fiducia durante le sedute, ingannandole in merito all’efficacia di una ‘terapia di tipo sessuale’ capace di risolvere i loro disagi psicologici”, avrebbe “costretto e indotto le vittime a praticare e subire atti sessuali”. Tra le pazienti finite nel mirino dell’uomo ci sarebbe anche una giovane “che non aveva raggiunto la maggiore età all’epoca dei primi approcci subiti”.

