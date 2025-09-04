Violenza su una bambina, maestro di musica ai domiciliari

agenzia

Nel Bolognese, l'uomo di 77 anni avrebbe preteso un bacio

BOLOGNA, 04 SET – Un uomo di 77 anni, musicista e insegnante, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale commessa su una bambina di 10 anni, sua allieva in una scuola di musica della provincia di Bologna. Ne dà notizia l’edizione locale del Resto del Carlino, che ricostruisce come il caso sia partito a giugno, con la denuncia da parte dei genitori della bambina. L’insegnante avrebbe infatti preteso dalla piccola un bacio sulla bocca. Lei ha raccontato tutto ai genitori che hanno immediatamente informato le forze dell’ordine. C’è stata un’audizione protetta della bambina, alla presenza dei familiari e di una psicologa. Dalle indagini è emerso un quadro indiziario pesante che ha portato il gip, su richiesta del pm, a disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 77enne era stato denunciato anche due anni fa per un caso simile, ma non erano emerse prove chiare a suo carico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA