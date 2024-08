++ Violenze in carcere, pm chiedono misure per altri 29 agenti +

agenzia

Ma il gip rigetta e Procura fa istanza d'appello al Riesame

NAPOLI, 02 AGO – Entra nel vivo la seconda tranche dell’inchiesta sulle violenze commesse dai poliziotti penitenziari ai danni dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2020, in pieno lockdown per il Covid: la Procura di Santa Maria Capua Vetere – che in questi mesi ha lavorato sotto traccia – ha chiesto misure cautelari per altri 29 agenti (15 in servizio a Secondigliano, 13 al carcere di Santa Maria Capua Vetere e uno ad Avellino) ritenuti coinvolti nella vicenda. Gli inquirenti hanno chiesto delle misure cautelari (tra arresti domiciliari e divieti di dimora) tutte però rigettate dal gip Alessia Stadio. Decisione contro la quale gli inquirenti hanno fatto ricorso al tribunale del Riesame di Napoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA