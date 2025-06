Violenze sessuali su minorenni, arrestato un imprenditore barese

agenzia

Le vittime avevano meno di 14 anni

BARI, 05 GIU – Un imprenditore 55enne di Castellana Grotte (Bari), senza precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e continuata commessa ai danni di due ragazze minorenni, di età inferiore ai 14 anni. L’indagine della Procura di Bari, condotta dalla Squadra mobile, è partita dopo la denuncia presentata dalla madre di una ragazzina, alla quale la figlia aveva raccontato di aver avuto una relazione sessuale prolungata con un amico di famiglia, allora 50enne. Dai riscontri effettuati dai poliziotti è stato possibile identificare anche un’altra ragazza, “vittima dell’uomo, anche lei di età inferiore ai 14 anni”, scrive la Polizia in un comunicato. Dalle indagini è emerso “un quadro indiziario ben definito a carico dell’indagato, per i delitti di violenza sessuale aggravata e continuata, in danno delle due ragazze, produzione e tentativo di produzione di materiale pedopornografico, mediante impiego delle medesime vittime”. I fatti si riferiscono agli anni tra il 2020 e il 2024, l’uomo è stato trasferito in carcere.

