Visibilia, salta il closing Athena-Wip per controllo società

agenzia

Società svizzera sotto inchiesta. 'Vogliamo chiudere operazione'

MILANO, 01 APR – Salta il closing, che era previsto per ieri, dell’operazione che avrebbe dovuto portare Wip Finance ad acquisire il 75% del capitale di Athena, che ha come soci Immobiliare Dani e Daniela Santanchè, e di conseguenza avrebbe portato la società svizzera ad essere indirettamente anche socia di maggioranza assoluta di Visibilia Editore, società del gruppo editoriale fondato dalla ministra, che ha dismesso le cariche nel 2022. In un comunicato diffuso da Visibilia Editore, infatti, si dà conto del fatto che, come già emerso sui media, nei giorni scorsi “l’Autorità federale” svizzera “di vigilanza sui mercati finanziari” ha sottoposto “Wip Finance SA” ad “un’inchiesta (di cui non è noto l’oggetto) nominando, a tal fine, un professionista autorizzato ad agire individualmente, per conto di Wip”. E “l’incaricato non ha dato, al momento, l’autorizzazione al perfezionamento dell’operazione di cessione in favore di Wip di una partecipazione rappresentativa del 75% del capitale sociale di Athena” e nemmeno “alla sottoscrizione di accordi volti a definire un nuovo termine per la conclusione dell’Operazione stessa”. Permane, comunque, “l’intenzione”, si legge ancora nella nota, di “addivenire al perfezionamento dell’Operazione, non appena ciò sarà possibile, compatibilmente con le tempistiche dell’inchiesta in corso”. Tra Athena e Wip Finance era stato siglato un contratto preliminare di compravendita il 19 dicembre scorso. Era stato segnalato lo scorso marzo che il prezzo per la cessione della partecipazione era di 2.688.470 euro e che Wip aveva già provveduto al pagamento di 600.000 euro. Gli altri poco più di due milioni avrebbero dovuto essere versati al closing previsto per ieri.

