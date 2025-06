Visintin a Sterpin davanti al tribunale, ‘rispetto per Liliana’

agenzia

I due si sono incontrati prima di entrare per il caso Resinovich

TRIESTE, 23 GIU – Il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin, indagato per l’omicidio della 63enne, ha incontrato stamani all’esterno del palazzo di Giustizia di Trieste Claudio Sterpin, la cui testimonianza oggi sarà assunta durante l’udienza di incidente probatorio. Avvicinandosi all’amico della moglie nei pressi di un bar, Visintin ha chiesto “rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta”. Sterpin ha proseguito per la sua strada senza rispondere e poi è entrato in tribunale. Ai giornalisti Sterpin ha poi spiegato di aver sempre rispettato Liliana. I due si sono poi rincontrati nei corridoi della sezione Gip del tribunale. Sterpin era già in attesa, quando Visintin è arrivato accompagnato dai suoi avvocati, Alice e Paolo Bevilacqua, e si è seduto a distanza rimanendo in silenzio fino all’ingresso in aula, poco dopo le 9.30. I legali di Visintin non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione prima di entrare in tribunale.

