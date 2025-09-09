Visintin, la Procura ha scaricato tutto dalla GoPro

agenzia

'Poi mi è stata restituita e l'ho formattata'

TRIESTE, 09 SET – “La GoPpro è stata a disposizione della Procura per mesi, hanno scaricato tutto, foto, video, poi quando hanno finito mi è stata restituita”. Lo ha detto Sebastiano Visintin, unico indagato per omicidio per la morte della moglie Liliana Resinovich, intervenendo alla puntata odierna di Porta a porta che andrà in onda questa sera e portando con sé la telecamera. In merito alla formattazione della scheda della memoria della telecamera avvenuto proprio il 13 giugno 2023, giorno in cui il Gip di Trieste Luigi Dainotti ha rifiutato la richiesta di archiviazione del caso indicando una ventina di punti per la riapertura delle indagini, Visintin ha detto che di solito “quando ho finito di fare le mie cose, attacco il pc e scarico il contenuto nel mio hard disk. Quindi che senso ha tenere tutto qui dentro?” si è chiesto riferendosi alla telecamera. Aggiungendo poi che tutti gli hard disk in suo possesso sono stati sequestrati dagli inquirenti. Vespa ha fatto notare che secondo la Polizia Postale di quel giorno sono scomparse solo alcune immagini. Perché solo quelle? “Non so da dove viene fuori” questa notizia, ha risposto Visintin, questo è “l’ennesimo flop del gruppo Penelope che si occupa dei familiari di Liliana. Questo non dimostra niente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA