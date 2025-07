Vittima dell’incendio di Sesto è un 20enne, forse è stato ucciso

agenzia

C'è l'ipotesi di un omicidio con successivo rogo doloso

MILANO, 23 LUG – Un ventenne è morto in un incendio divampato la scorsa notte in un appartamento al civico 130 di via Fogagnolo, a Sesto San Giovanni (Milano). Con i vigili del fuoco è intervenuta la polizia. La Squadra Mobile, sul posto con la Scientifica, indaga su tutti i fronti. Non viene neppure escluso che il giovane sia stato ucciso e che poi siano state appiccate le fiamme.

