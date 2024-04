‘Viva la Repubblica antifascista’,slogan nazionale per 25 aprile

agenzia

Presidente dell'Anpi, 'sono pronto a dare le mie generalità'

ROMA, 08 APR – Lo slogan nazionale per le manifestazioni e gli eventi organizzati dall’Anpi in tutta Italia in occasione del 25 aprile è ‘Viva la Repubblica antifascista’. Ad annunciarlo è stato oggi il presidente dell’associazione partigiana, Gianfranco Pagliarulo, durante un evento alla Fnsi contro le denunce ricevute da alcuni intellettuali da esponenti del governo. “E sono pronto a fornire davanti a chiunque le mie generalità”, ha detto facendo riferimento allo spettatore identificato alla Scala di Milano per aver gridato ‘viva l’Italia antifascista’. Il disegno del manifesto è della fumettista e vignettista Valentina Stecchi.

