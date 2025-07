Voli, addio all’obbligo di mostrare la carta d’identità per viaggiare in Italia e in Europa

la novità

Basterà la carta d'imbarco. Restano le limitazioni su alcune destinazioni sensibili per l’immigrazione

Addio all’obbligo di mostrare la carta d’identità all’imbarco In Italia sulle rotte nazionali e l’area Schengen: basterà mostrare agli assistenti di volo la carta d’imbarco. Restano le limitazioni su alcune destinazioni sensibili per l’immigrazione. E’ la nuova disposizione dell’Enac approvata dal Ministero rivelata in esclusiva dal Corriere della sera. La nuova regola riguarda i voli in partenza per l’area Schengen la zona di libera circolazione di merci e persone che coinvolge quasi tutti i paesi dell’Unione Europea oltre a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. L’area Schengen non comprende due paesi dell’Unione Europea, Cipro e Irlanda (e ovviamente il Regno Unito, che è uscito dall’Unione Europea).

Nelle ultime settimane la novità è stata testata su alcune tratte e ora sarà applicata ovunque anche se non c’è la data ufficiale a partire dalla quale dovrà essere applicata la nuova norma. Sulla base delle stime di settore con la novità dell’Enac potrebbero entro la fine dell’anno beneficiarne circa 51 milioni di viaggiatori in partenza dagli scali italiani, arrivando anche a 92 milioni considerando l’intero 2026. Restano i controlli dei documenti all’imbarco dei voli con destinazioni extra Schengen.