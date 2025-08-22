Volo cancellato a Reykjavík, ‘notte in hotel ma per terra’

agenzia

Un giorno di ritardo per rientrare in Italia, Wizz Air si scusa

MILANO, 22 AGO – Il volo da Reykjavík a Malpensa previsto alle 18:55 ritardato di ora in ora e cancellato dopo mezzanotte, il trasporto in un albergo senza camere a disposizione, il resto della notte passato dormendo con la coperta sul pavimento e poi il ritorno in aeroporto e un ulteriore ritardo. “Abbiamo avuto paura di restare qui ancora alcuni giorni, non ci dicevano nulla”, racconta Maria Pia, una dei passeggeri del volo W46454A di Wizz Air che sarebbe dovuto partire ieri dalla capitale dell’Islanda con la famiglia per rientrare a Pavia. “E’ stato molto brutto il modo in cui ci hanno trattati. Io ho vent’anni ma ci sono persone che hanno più problemi” spiega quando pare certo che il volo per Malpensa parta alle 17,30 “con due ore di ritardo”. “Ci siamo tutti sistemati nella hall dell’albergo a terra, tranne chi ha preferito restare in aeroporto. Il volo “originariamente previsto per il 21 agosto – hanno spiegato dalla compagnia aerea – è stato riprogrammato con partenza oggi alle 17:30 ora locale a causa di manutenzione non programmata”. “La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri sono sempre la nostra massima priorità e ci rammarichiamo sinceramente per qualsiasi disagio causato da questo necessario ritardo” hanno assicurato scusandosi per l’inconveniente e ringraziando “tutti i passeggeri per la loro pazienza e comprensione”. Nella capitale la disponibilità di camere d’albergo era “estremamente limitata” a causa della “Reykjavik Culture Night” per questo la compagnia ha spiegato di aver organizzato il pernottamento dei passeggeri “in diverse strutture, alcune delle quali situate a più di un’ora di auto dall’aeroporto. Venti passeggeri hanno scelto di non raggiungere gli hotel più lontani a tarda notte e, per evitare di lasciarli in aeroporto, uno dei nostri hotel partner li ha accolti offrendo caffè, acqua e dolci in una sala riunioni, seguiti da una colazione a partire dalle 05:00”. “A tutti i passeggeri sono stati forniti buoni pasto da 20 euro durante il prolungato ritardo” hanno aggiunto dalla compagnia che si è detta disponibile a rimborsare le spese di alloggio “ragionevoli” per cui verrà fatta richiesta sul sito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA