Voragine a Napoli, forse causata dalla banda del buco

Segni di scavo verso alcune banche

NAPOLI, 02 APR – Potrebbe essere stata causata dalla banda del buco la voragine che si è aperta ieri nel centro di Napoli, davanti al Maschio Angioino: al momento si tratta soltanto di un’ipotesi, suffragata però da vari elementi, come il fatto che lo scavo si trova proprio a ridosso di alcuni istituti di credito e che nel cunicolo sono visibili segni, non si sa quanto recenti, dell’apertura di un varco in direzione delle banche. Lo sprofondamento stradale si è verificato ieri in via Vittorio Emanuele III, angolo via Santa Brigida, a ridosso di Piazza Municipio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha deviato il traffico. In queste ore sulla voragine stanno lavorando operai della Napoli Servizi che stanno provvedendo a riempire il buco col calcestruzzo in modo da consentire, si spera, la riapertura della strada per domani mattina.

