Vorwerk, su truffa ad anziani collaborazione con forze ordine

Azienda, 'abbiamo fornito assistenza e riscontri richiesti'

REGGIO CALABRIA, 19 NOV – “In relazione alla notizia pubblicata dalla stampa il 26 ottobre scorso, in cui si fa riferimento a una truffa messa in atto per raggirare ignari anziani, i cui dati anagrafici sono stati utilizzati per compilare ordini di acquisto di prodotti ‘Folletto’, precisiamo di avere collaborato, fin dall’inizio dell’inchiesta, con le forze dell’ordine fornendo tutta l’assistenza e i riscontri richiesti”. Lo afferma, in un comunicato, la Vorwerk Italia. “Precisiamo inoltre – si aggiunge nella nota – di avere depositato, prima ancora che la notizia venisse pubblicata sulla stampa, in qualità di parte lesa ed estranea alle azioni fraudolente, una denuncia-querela nei confronti di un’ex appartenente alla forza vendita, che aveva presentato per l’esecuzione i contratti risultati irregolari. Tale iniziativa ha consentito l’accelerazione delle indagini, così come di individuare il rilevante danno economico subito dalla società, correlato agli insoluti degli ordini falsi ed alle relative provvigioni indebitamente riconosciute. Riteniamo infatti che questo fatto di cronaca, che ha coinvolto soggetti deboli, non solo leda la reputazione della nostra azienda ma, cosa ancor più grave, possa generare un danno di immagine e pregiudizi nei confronti dei 3.800 promotori e agenti vendita Folletto in Italia, che ogni giorno svolgono il loro lavoro rappresentando Vorwerk presso i clienti e i consumatori nel pieno rispetto dei valori di correttezza, onestà e professionalità. La vendita diretta a domicilio è l’aspetto fondamentale che caratterizza da oltre 140 anni l’attività del Gruppo Vorwerk, che opera con successo in Italia da oltre 85 anni con il marchio dei sistemi di pulizia Folletto e da oltre 45 con il marchio del robot da cucina Bimby. Un’attività che si basa sul rapporto di fiducia tra azienda e cliente costruito attraverso un intermediario, l’incaricato alla vendita che, indipendentemente dal ruolo o dalla funzione, è chiamato a fare propri principi e valori contenuti nel nostro Codice etico, a osservarne le regole di comportamento nonché ad evitare qualsiasi violazione delle stesse. Secondo il nostro Codice etico ‘gli incaricati alla vendita a domicilio, occasionali o abituali che svolgono per conto della Società attività di promozione finalizzata alla vendita di Vorwerk Italia di apparecchi ed accessori per la pulizia domestica, sono tenuti a comportarsi, nell’espletamento delle attività commerciali e promozionali, nel massimo rispetto dei principi di onestà, responsabilità, correttezza e trasparenza’. Vorwerk si impegna inoltre affinché le valutazioni per la selezione della forza vendita non dipendente siano effettuate tenendo in debita considerazione sia i requisiti di legge previsti dalle normative per l’esercizio dell’attività di incaricato alla vendita a domicilio, sia valutazioni di merito trasparenti e verificabili sull’eticità dell’agente di commercio o dell’incaricato alla vendita a domicilio, in linea con le procedure aziendali interne. Punto essenziale del percorso di formazione ed addestramento sul campo dei propri incaricati, è infine l’obbligo per il venditore di raccogliere e compilare l’ordine in presenza del cliente, al quale devono essere illustrate la funzionalità del prodotto e le clausole contrattuali dell’acquisto”. “La nostra forza vendita e i processi di acquisizione degli ordini e dei dati dei clienti – é detto ancora nel comunicato – sono sottoposti a continue procedure di controllo incrociato: qualsiasi anomalia negli ordini ed eventuali segnalazioni di disconoscimenti relative ai processi legati al credito, vengono intercettate e controllate, anche ad ulteriore garanzia del consumatore”.

