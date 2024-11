agenzia

Problemi sanitari, sarà trasferito a Brindisi con la Libra

ROMA, 08 NOV – Rientra nella categoria dei vulnerabili per alcuni problemi sanitari, a quanto si apprende, uno degli 8 migranti arrivati oggi in Albania a bordo della Libra. Sarà quindi portato in Italia, a Brindisi, dalla stessa nave della Marina Militare.

