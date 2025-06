«Vuole chiedere la mia condanna a cinque anni?», lo show (e la lite) in Tribunale di Fabrizio Corona

il caso

L'ex re dei paparazzi è imputato a Milano per bancarotta

Altro show difensivo di Fabrizio Corona in Tribunale a Milano, dove l’ex agente fotografico, che ha già scontato tutte le pene definitive e che negli ultimi processi ha portato a casa anche assoluzioni, rischia un’altra condanna pesante per bancarotta.

«Vuole chiedere una condanna magari a 5 anni, perché ho pagato 5 milioni di tasse, di cui tre di interessi?», ha detto l’ex re dei paparazzi rivolto al pm in un passaggio del suo esame in aula, prima di attaccare pesantemente anche l’avvocato Gabriele Minniti, nel processo legale di parte civile per un creditore, ma in generale noto anche come legale di Fedez, con cui Corona negli ultimi mesi ha avuto numerosi contrasti pure via social.

L’accusa di bancarotta, portata a processo dal pm Luigi Luzi davanti ai giudici della seconda penale, riguarda un’ex società di Corona, la Fenice, e, in particolare, la sua vecchia casa di via De Cristoforis, zona della movida milanese, a due passi da corso Como. Per gli inquirenti l’abitazione sarebbe stata intestata «fittiziamente» dall’ex agente fotografico ad un collaboratore e così distratta dal patrimonio della società.

«Noi non abbiamo debiti con nessuno, non abbiamo mai rubato niente a nessuno, anzi avevamo crediti che non ci sono stati pagati», è stata la difesa a tutto tondo di Corona, assistito dai legali Ivano Chiesa e Cristina Morrone.