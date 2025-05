Vuole essere visitata subito e aggredisce medico, arrestata

agenzia

La donna rischia la revoca del permesso di soggiorno

MILANO, 16 MAG – Riteneva troppo lunga l’attesa per essere visitata e, per questo, ha aggredito una dottoressa ed è stata arrestata dagli agenti della Questura di Monza. E’ una donna egiziana di 22 anni che ora rischi la revoca del permesso di soggiorno. La Centrale operativa della Polizia di Stato ha ricevuto una richiesta di intervento per una aggressione dall’ospedale San Gerardo con l’attivazione dell’allarme antiaggressione, istituito a seguito del Protocollo d’intesa tra Prefettura, Aziende ospedaliere della provincia e forze dell’ordine. I poliziotti sono arrivati al pronto soccorso e già dall’esterno hanno sentito forti urla dalla sala visite dove hanno trovato una paziente che insultava medici e infermieri. Ristabilita la calma i poliziotti hanno ricostruito che poco prima si erano presentate al pronto soccorso due donne, madre e figlia, a causa di un malore da parte della ragazza. Impaziente di essere visitata, la giovane aveva avuto un comportamento aggressivo, pretendendo di essere curata immediatamente. La dottoressa di turno che la stava accontentando è stata aggredita dalla ragazza che, insultandola, con forza le aveva chiuso la porta dell’ingresso sul braccio, provocandole lesioni. La giovane è stata arrestata per resistenza e lesioni a personale sanitario. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza con la permanenza in casa dalle 20 alle 18. Il questore di Monza e della Brianza ha attivato l’Ufficio immigrazione per l’avvio delle procedure per la revoca del permesso di soggiorno.

