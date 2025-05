Webuild, completata prima fase pareti stazione Venezia linea C

agenzia

Scavi profondi fino a 85 metri

ROMA, 20 MAG – La grande idrofresa tricolore della futura Stazione Venezia della linea C della metropolitana di Roma ha “completato la realizzazione dei pannelli previsti dalla prima fase che costituiranno i muri perimetrali della scatola sotterranea all’interno della quale verrà costruita la stazione”. Lo comunica, in una nota, Webuild che insieme a Vianini Lavoro guida il consorzio che sta realizzando la stazione commissionata da Roma Metropolitane per conto di Roma Capitale. L’idrofresa, alta 24,5 metri e con un peso di 185 tonnellate, – viene spiegato nella nota – ha il compito di scavare il perimetro della scatola al cui interno sorgerà la stazione, raggiungendo una profondità che arriva fino a 85 metri. Una volta perimetrata la scatola, si potrà poi procedere con lo scavo dell’area che accoglierà le strutture di stazione. A poco più di un anno dal suo avvio, l’idrofresa ha completato i primi 124 diaframmi, le pareti perimetrali della futura stazione. Per tutte le tre fasi di scavo previste, si prevedono 352 pannelli sotterranei, inclusi 170 diaframmi. Il lavoro dell’idrofresa continuerà adesso su un altro versante della piazza: la macchina è stata infatti spostata in via dei Fori Imperiali, ai piedi del Vittoriano, dove sarà allestito il cantiere, in previsione dell’avvio in autunno dello scavo archeologico e della realizzazione della prima porzione del solaio di copertura. Questo consentirà il ripristino della viabilità nella piazza sul lato di Palazzo Venezia e la realizzazione dei restanti diaframmi della scatola di stazione.

