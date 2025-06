Wedding planner Bezos, ‘è onorato di sostenere città’

agenzia

'Lanza Baucina', solo maestranze locali e progetti no-profit

VENEZIA, 19 GIU – Per il matrimonio in programmazione a Venezia, Jeff Bezos “fin dall’inizio è stato onorato di sostenere la città e la sua importantissima laguna attraverso organizzazioni no-profit e progetti associati”. Lo precisa in una nota ufficiale l’agenzia londinese di wedding planning “Lanza & Baucina”, che sta seguendo per conto del fondatore di Amazon il programma delle nozze in laguna. “In qualità di organizzatori di eventi che lavorano a Venezia da oltre 24 anni – è scritto – ci sentiamo in dovere di fare chiarezza, vista la disinformazione, le falsità e gli equivoci che circolano. Fin dall’inizio, sia le istruzioni del nostro cliente, sia i nostri principi guida sono stati chiari: minimizzare l’impatto dell’evento per la città, il rispetto per i suoi residenti e le sue istituzioni, e l’impiego preminente di maestranze locali nella creazione degli eventi”. Le voci di “presa di possesso” della città, sottolinea l’agenzia, “sono del tutto false e diametralmente opposte ai nostri obiettivi e alla realtà. Non è mai stata prenotata una quantità esagerata di taxi d’acqua o gondole, il numero di taxi prenotati è proporzionato al numero di ospiti. Prima delle recenti notizie sulle proteste, avevamo lavorato per minimizzare l’impatto negativo e i disagi per la vita dei veneziani e dei visitatori della città”. “Abbiamo sempre preso atto – conclude Lanza & Baucina – del dibattito più ampio e delle criticità che circondano il futuro della città, e fin dall’inizio il nostro cliente è stato onorato di sostenere la città e la sua importantissima laguna attraverso organizzazioni no-profit e progetti associati”.

