Weekend dal sapore estivo ma da martedì torna il maltempo

Meteo

Le massime da 30 a 15-16 gradi, temporali su regioni adriatiche

Un weekend dal sapore estivo, quello in corso per l’Italia: ma da martedì ci sarà un cambiamento di scenario, con maltempo e le temperature che scenderanno dai 30 gradi di domenica prossima ai 15-16 gradi nel corso della prossima settimana. Le previsioni sono di Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’. Oggi e domenica, osserva Sanò, saranno due giornate tipicamente estive, infatti oltre al sole che sarà prevalente su tutte le regioni, saranno le temperature ad essere le protagoniste. I valori massimi su tante città da nord a sud potranno toccare i 28-30°C come ad esempio a Bologna, Mantova, Padova, Firenze, Perugia, Macerata, Foggia, Taranto, Catanzaro e Agrigento. Ma questa ondata di caldo africano avrà breve durata, infatti – secondo il fondatore de iLMeteo.it – già da lunedì 15 la pressione comincerà a diminuire per l’arrivo di aria dapprima meno calda e poi, da martedì, decisamente fresca.