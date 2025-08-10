Virus
West Nile, muore 80enne di Aprilia, è ottavo nel Lazio
Era ricoverato da tre settimane al "S. M. Goretti" di Latina
Un uomo di 80 anni affetto da West Nile, residente ad Aprilia, è morto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, con patologie concomitanti, era ricoverato da circa tre settimane presso il nosocomio pontino. Si tratta dell’ottavo decesso per il virus nel Lazio. Lo rende noto la Regione Lazio.
