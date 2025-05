Wish parade con 10.000 persone a Firenze, è corteo diritti

agenzia

Proteste contro Dl Sicurezza, riarmo Ue, Israele a Gaza

FIRENZE, 24 MAG – Corteo con almeno 10.000 persone a Firenze per Wish Parade, manifestazione organizzata da collettivi di sinistra che unisce varie componenti offrendo un punto di riunione fra più temi, dalle critiche al Dl Sicurezza, a quelle contro il riarmo della Ue e il genocidio a Gaza, alla richiesta di diritti per i vulnerabili della società, dagli immigrati ai poveri. Il corteo si è mosso da via Forlanini, a Novoli, e ha raggiunto il Parco delle Cascine dopo aver transitato lungo via Ponte alle Mosse fino a Porta al Prato. Presenti 15 carri da cui viene mandata musica ad alto volume. Tra le componenti, ci sono quella del mondo antagonista e dei centri sociali, quella Lgbtqia+, quella che chiede più spazi pubblici e si oppone alla rendita nel centro storico, quella pro Palestina, quella pacifista e altre formazioni contigue per tematiche. Il corteo, in forma di festa, ha iniziato a muoversi verso le 17 e si concluderà al prato del Quercione alle Cascine stasera. Il corteo verso le 20 ha raggiunto il viale Lincoln dentro il parco delle Cascine, lungo l’Arno. Al prato del Quercione la manifestazione proseguirà nelle ore successive con musica e dibattiti. Il corteo ha dato dei risentimenti al traffico quando ha occupato le strade urbane, ma ora le vie sono tutte liberate.

