‘World Unseen’ da domani in biblioteca Nilde Iotti della Camera

agenzia

Mostra renderà la fotografia fruibile a chi ha disabilità visive

ROMA, 02 DIC – Dopo la prima edizione dello scorso aprile alla Somerset House di Londra, la Mostra “World Unseen” arriva in Italia. Verrà ospitata nella Biblioteca “Nilde Iotti” della Camera dei Deputati dal 3 al 17 dicembre, con accesso libero a partire dal 4 dicembre. Una mostra che gli organizzatori definiscono “rivoluzionaria” perchè “per la prima volta in Italia renderà la fotografia fruibile anche a chi ha disabilità visive”. Questa esposizione, ideata e organizzata da Canon e patrocinata dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e da Croce Rossa Italiana “segna un passo significativo verso l’abbattimento delle barriere sensoriali e la democratizzazione dell’arte visiva”. Concepita per promuovere l’accessibilità, “World Unseen” trasforma la fotografia in un’esperienza inclusiva grazie all’impiego di una innovativa tecnologia di stampa tattile. Le opere di noti fotografi internazionali come Brent Stirton, Sebastião Salgado e Yagazie Emezi saranno affiancate da strumenti che consentiranno a non vedenti, ipovedenti e vedenti, di immergersi nel mondo delle immagini attraverso stampe in rilievo, testi in braille, descrizioni audio e atmosfere sonore. Uno degli aspetti distintivi della mostra è l’inserimento di immagini parzialmente oscurate per simulare disturbi visivi come il glaucoma o la retinopatia diabetica per far comprendere al pubblico le sfide affrontate quotidianamente da chi vive con una disabilità visiva.i. “Grazie alla sensibilità del Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana e all’impegno di Canon, con questa mostra – commenta Mario Barbuto, Presidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, partner patrocinatore della mostra – possiamo offrire alle istituzioni e al vasto pubblico un esempio molto significativo di inclusività universale e accessibilità per tutti. Un altro passo sulla via della vera uguaglianza tra tutti i cittadini, secondo il dettato costituzionale, la Carta europea dei Diritti e la Convenzione Onusui Diritti delle persone con disabilità”. Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, partner patrocinatore della mostra aggiunge: “Questa mostra è una vera e propria iniziativa di inclusione sociale. Le opere lanciano un messaggio forte: riducono le distanze, avvicinano ciò che è diverso, eliminando ogni barriera. Un’esperienza sensoriale che è la metafora del primo dei sette Princìpi del nostro Movimento, l’Umanità. Quella stessa Umanità che da sempre porta Croce Rossa a soccorrere i feriti sui campi di battaglia, ad operare per prevenire ed alleviare in ogni circostanza le sofferenze, a proteggere la vita e la salute, a far rispettare la persona umana senza alcuna discriminazione”. La mostra sarà aperta al pubblico dal 4 al 17 dicembre, con ingresso gratuito, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 18:30.

