Zaia, 72 milioni di presenze in Veneto nel 2023, record storico

agenzia

Il 70% stranieri, 'siamo biglietto da visita del Paese intero'

VENEZIA, 21 MAR – Sono 71,9 i milioni di presenze turistiche registrate in Veneto nel 2023, una cifra che fa della regione la prima destinazione in Italia, superando i dati pre covid. Lo ha sottolineato oggi il presidente Luca Zaia, presentando i dati definitivi assieme all’assessore al turismo, Federico Caner. “Con il 70% di stranieri – ha aggiunto Zaia – capisci che hai anche una grande responsabilità, perché non si tratta solo di turismo ma di un biglietto da visita non solo per evento ma per il paese intero”.

