Zaia, con Roma Capitale inserire anche specificità Venezia

Incomprensibile riforma che non considerasse sua fragilità

VENEZIA, 31 LUG – Il presidente del Veneto lancia un appello a Governo e Parlamento perchè, nell’ambito della modifica costituzionale per Roma Capitale, “sia incluso il pieno riconoscimento anche per un’altra città che necessita di un’attenzione speciale: Venezia”. “Ho appreso della proposta di modifica costituzionale che valorizza le autonomie, in particolare Roma Capitale – dice Zaia all’ANSA – Ritengo che, in un testo di tale portata (una modifica della Costituzione, fatto storico) sia indispensabile includere il pieno riconoscimento di Venezia, realtà unica al mondo, un museo a cielo aperto, uno dei principali biglietti da visita del Paese”.

