Zaia, raccolta di firme è una chiamata di popolo

Iniziativa Liga Veneta per sostenere terzo mandato

CAORLE, 26 GEN – “Io non ho promosso questa raccolta di firme, ringrazio per questa attestazione di stima, è una chiamata di popolo: non sto portando avanti battaglie personali, quello che dovevo dire l’ho detto”. E’ il commento da Caorle del Presidente del Veneto Luca Zaia alla raccolta promossa dalla Liga Veneta a sostegno della richiesta per un terzo mandato.

