Zaia, rapporto Crea dimostra che Veneto è un modello nazionale

agenzia

Il governatore: "Testimonia un lavoro corale e visione"

VENEZIA, 25 GIU – Il nuovo Rapporto Crea Sanità dell’Università di Roma Tor Vergata assegna al Veneto la migliore performance sanitaria a livello nazionale, con un punteggio del 55%, davanti a tutte le altre regioni italiane. Lo studio, che verrà presentato il prossimo 2 luglio a Roma, si basa non solo sui Livelli essenziali di assistenza per misurare l’universalità e l’equità, ma anche sui risultati raggiunti in una serie di indicatori selezionati, come l’assistenza ospedaliera, la specialistica ambulatoriale e la prevenzione. “Il Veneto – commenta il presidente della Regione, Luca Zaia – si conferma ancora una volta ai vertici della sanità italiana, a testimonianza di un lavoro corale che mette al centro la salute del cittadino, l’efficienza della macchina pubblica e il valore del personale sanitario. I dati del Rapporto Crea Sanità ci rendono orgogliosi, e ci spingono a fare ancora di più: abbiamo il miglior sistema regionale in Italia, ma l’obiettivo resta quello di avvicinarci sempre più al livello ottimale, migliorando dove serve e senza lasciare indietro nessuno”. “Il nostro sistema sanitario – prosegue Zaia – continua a reggere, nonostante le difficoltà post-pandemia, le carenze di personale (mancano 3500 medici nella nostra regione) e le sfide economiche. È un modello che unisce rigore gestionale e attenzione al territorio, ed è frutto di un’organizzazione che investe nella medicina di prossimità, nella prevenzione, nell’innovazione tecnologica e in percorsi di cura moderni e accessibili, ma soprattutto in una squadra di professionisti e di operatori sanitari di cui siamo davvero orgogliosi”.

