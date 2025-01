Zone rosse, 228 allontanamenti su 25mila controllati

agenzia

Il bilancio del Viminale, 'confermata l'efficacia delle misure'

ROMA, 08 GEN – “Positivo il bilancio delle attività svolte nelle zone rosse, attuate su direttiva del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. A poco più di una settimana dall’istituzione a Milano e Napoli e a circa tre mesi dall’avvio a Firenze e Bologna, i numeri confermano l’efficacia delle misure. Nelle aree individuate dalle prefetture, in seguito ai Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono state controllate complessivamente 24.987 persone, con l’emissione di 228 provvedimenti di allontanamento”. Lo fa sapere il Viminale. La misura riguarda individui con precedenti per droga, furto, rapina, reati contro la persona o il porto di armi, che nelle zone monitorate hanno assunto comportamenti aggressivi, minacciosi o molesti, rappresentando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. In caso di violazione degli ordini di allontanamento, si procede con denuncia all’Autorità giudiziaria. Questi i dati per città: Firenze: 6.217 controlli, 68 allontanamenti Bologna: 7.613 controlli, 43 allontanamenti Napoli: 2.854 controlli, 11 allontanamenti Milano: 8.303 controlli, 106 allontanamenti Nel frattempo, il prefetto di Napoli ha annunciato che presto saranno istituite nuove zone rosse in alcuni comuni della provincia, tra cui Castellammare di Stabia, Pompei, Pozzuoli e San Giorgio a Cremano.

