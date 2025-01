Zuppi, bene gli sforzi per la presenza dei cristiani in politica

agenzia

Farlo nel tracciato della Dottrina sociale della Chiesa

ROMA, 20 GEN – “Guardiamo con simpatia agli sforzi per una rinnovata presenza dei cristiani nella vita politica del Paese e, mi auguro, dell’Europa, a partire dalla Settimana Sociale di Trieste”. Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, introducendo i lavori del Consiglio episcopale permanente. “È importante che ciò avvenga nel tracciato della Dottrina sociale della Chiesa, nella pur legittima pluralità di espressioni politiche”, ha aggiunto. “Mi piacerebbe che il Giubileo ci spronasse a fare programmi creativi e stabili per quanti vivono difficoltà, anche in collaborazione con quanti condividono la nostra stessa sensibilità”.

