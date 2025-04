5.000 camion elettrici Volvo venduti in tutto il mondo

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks ha consegnato oltre 5.000 camion elettrici a batteria a clienti in 50 paesi del mondo. Con otto modelli di camion elettrici in produzione, la leadership di Volvo nel settore dei camion elettrici é piú forte che mai. Dal 2019 Volvo Trucks propone camion elettrici e, da allora, clienti provenienti da 50 Paesi del mondo sono passati al trasporto elettrico e percorrendo quasi 170 milioni di chilometri in operazioni commerciali. Questi camion hanno ridotto le emissioni di CO2 e i livelli di rumore del traffico, migliorando al contempo l’ambiente di lavoro degli autisti. “È gratificante vedere che le aziende di trasporto continuano ad apprezzare i vantaggi offerti dai camion elettrici in un’ampia gamma di segmenti di trasporto”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “I camion elettrici a batteria di Volvo sono disponibili qui e ora, offrendo ai nostri clienti e ai committenti un’alternativa piú sostenibile che ha senso dal punto di vista commerciale, e molti dei nostri clienti stanno scegliendo noi per far crescere le loro flotte elettriche”. L’attuale gamma di veicoli elettrici Volvo é pensata per soddisfare le esigenze della distribuzione cittadina e regionale, nonchê dei segmenti dell’edilizia e dei rifiuti. I 5 principali mercati dell’azienda per i camion elettrici sono Germania, Paesi Bassi, Stati Uniti, Norvegia e Svezia. L’ingresso precoce di Volvo nel segmento dei camion elettrici ha creato un’esperienza unica nel trasporto elettrico a zero emissioni. I vantaggi dei camion elettrici vanno oltre i vantaggi ambientali: gli autisti sperimentano un ambiente di lavoro significativamente migliore con livelli di rumore e vibrazioni molto piú bassi. Volvo ha inoltre acquisito competenze nell’ottimizzazione dell’uso dell’energia installata, nel finanziamento, nella ricarica e nella manutenzione dei camion elettrici. Questi i modelli di camion elettrici Volvo in offerta oggi: Volvo FL Elettrico, Volvo FE Elettrico, Volvo FM Elettrico, FM Low Entry, Volvo FMX Elettrico, Volvo FH Elettrico (International Truck of the Year 2024), Volvo FH Aero Elettrico, Volvo VNR Elettrico. Volvo Trucks promuove la decarbonizzazione dei trasporti per raggiungere il suo obiettivo di emissioni zero entro il 2040 utilizzando una strategia tecnologica a tre percorsi. Questo approccio si basa su motori elettrici a batteria, elettrici a celle a combustibile e motori a combustione che funzionano con carburanti rinnovabili come l’idrogeno verde (prodotto dalla scissione dell’acqua in idrogeno e ossigeno utilizzando elettricitá rinnovabile), il biogas (Bio-LNG) o il biodiesel e l’HVO (olio vegetale idrotrattato). foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/red 29-Apr-25 11:41

