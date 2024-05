8 Giugno appuntamento a Misano per l’Aprilia All Stars

agenzia

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Mancano meno di tre settimane ad Aprilia All Stars, la grande festa Aprilia, sabato 8 giugno al Misano World Circuit, uno degli appuntamenti piú attesi dagli appassionati di motorsport. E inizia a delinearsi il programma di una giornata che si preannuncia unica, tra moto e campioni, esibizioni da pura adrenalina e intrattenimento per appassionati e famiglie. E per chi sará a Misano arriva una opportunitá favolosa, a premiare la passione per la moto: a fine giornata verrá sorteggiata una Aprilia RS 457, la nuova sportiva che é la sintesi del design e della tecnologia Aprilia, per il massimo divertimento in pista e in strada. Aprilia All Stars 2024 sará una kermesse straordinaria e totalmente gratuita, dove sará possibile osservare da vicino le magnifiche Aprilia RS-GP impegnate nel mondiale MotoGP e incontrare i piloti Aprilia Racing, sia del Team Factory sia del Team Track House: Aleix Espargarô, Maverick Viòales, Lorenzo Savadori, Miguel Oliveira e Raul Fernandez. Campioni che non saranno protagonisti soltanto tra i cordoli ma, come nella tradizione di Aprilia All Stars, si uniranno ai numerosi fans nel paddock, per celebrare Aprilia, la casa europea con piú vittorie nel Motomondiale, con 298 trionfi nei GP. Saranno con loro anche i grandi campioni della storia Aprilia, guidati dal sei volte iridato Max Biaggi. Grande spazio anche al fuoristrada, con la regina del deserto Aprilia Tuareg, dominatrice alla Africa Eco Race, e tutta la squadra off-road al completo, coi piloti Jacopo Cerutti e Francesco Montanari, che incontreranno i loro fans nell’atmosfera gioiosa e informale del paddock romagnolo. foto: ufficio stampa Gruppo Piaggio (ITALPRESS). tvi/com 22-Mag-24 13:38

