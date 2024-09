A Baku Ferrari c’é: seconde libere a Leclerc, Sainz quarto

agenzia

Bene la Red Bull di Perez, in difficoltá il campione del mondo Verstappen BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – È di Charles Leclerc il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere sul circuito di Baku, a chiusura del venerdí del Gran Premio dell’Azerbaijan. Il pilota monegasco della Ferrari, nonostante qualche problema allo sterzo, ha fatto segnare il miglior crono in 1:43.484, chiudendo bene la giornata dopo l’incidente delle FP1. Secondo, a soli sei millesimi, il messicano Sergio Perez, in risalita con la sua Red Bull al contrario del suo compagno di squadra, l’olandese e campione in carica Max Verstappen, solo sesto e con diverse difficoltá nella tenuta della sua monoposto. Pista particolarmente scivolosa, infatti, e qualche lungo di troppo per diversi piloti, compreso Verstappen, mentre sono dei giri piuttosto puliti quelli collezionati da Lewis Hamilton, che mette la sua Mercedes in terza posizione sulla griglia dei tempi con il crono di 1:43.550. Quarta l’altra rossa dello spagnolo Carlos Sainz, che precede un costante Oscar Piastri su McLaren, a lavoro piú sul passo gara che sul giro secco, mentre ha chiuso diciassettesimo un nervoso Lando Norris. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xi6/srp/mc/red 13-Set-24 16:14

