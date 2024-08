A Chicago gli Obama lanciano Kamala Harris “Yes, she can”

agenzia

CHICAGO (USA) (ITALPRESS) – Da “Yes, we can” a “Yes, she can”. Barack Obama riadatta il suo storico motto e lo dedica a Kamala Harris, attuale vicepresidente e in corsa per la Casa Bianca, infiammando la convention dei democratici di Chicago. “Siamo pronti per la presidente Harris. È una persona che ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce”, ha detto l’ex presidente Usa, secondo cui “l’amministrazione Harris-Walz aiuterá a superare i vecchi dibattiti: Kamala e Tim capiscono che se tutti avranno un’opportunitá giusta tutti saranno in condizioni migliori. Quando le donne verranno pagate come gli uomini per fare lo stesso lavoro sará tutta la famiglia a trarne vantaggio”. Secondo Obama “non abbiamo bisogno di altri quattro anni di spavalderia e caos – ha aggiunto riferendosi a Donald Trump -. Abbiamo giá visto questo film e sappiamo tutti che il seguito é solitamente peggiore”. Nella sua cittá natale, Michelle Obama non ha usato mezzi termini quando ha parlato di Trump e della minaccia che, secondo l’ex first lady, rappresenta per il Paese e la democrazia. “Per anni, Donald Trump ha fatto tutto ció che era in suo potere per cercare di farci temere dalla gente – ha detto -. La sua visione limitata e ristretta del mondo lo faceva sentire minacciato dall’esistenza di due persone di successo, laboriose, altamente istruite, che guarda caso erano nere. Chi gli dirá che il lavoro che sta attualmente cercando potrebbe essere proprio uno di quei ‘lavori neri’?”, ha concluso. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/red 21-Ago-24 09:33

