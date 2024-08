A fine mese incontro Meloni-Salvini-Tajani su dossier urgenti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il premier Giorgia Meloni e il vice premier e ministro Matteo Salvini hanno avuto un incontro conviviale di due ore in Puglia, nella masseria a Ceglie Messapica dove il presidente del Consiglio sta trascorrendo qualche giorno di vacanza. È stata l’occasione anche per una telefonata all’altro vicepremier e ministro, Antonio Tajani. Sul tavolo i principali temi dell’attivitá di Governo in vista della ripresa d’autunno. I tre leader – fanno apere fonti di governo – hanno condiviso di vedersi di persona il 30 agosto per fare il punto sui dossier piú urgenti. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha partecipato all’incontro. In Puglia per qualche giorno di vacanza, ha preso parte a quello che viene indicato come un incontro informale e conviviale assieme alle rispettive famiglie. (ITALPRESS). ads/r 18-Ago-24 19:56

