A giugno il debito pubblico sale a 3.070 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – A giugno 2025 il debito delle Amministrazioni pubbliche é aumentato di 18 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.070,7 miliardi. Lo rende noto la Banca d’Italia. L’incremento riflette il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (16,4 miliardi), la crescita delle disponibilitá liquide del Tesoro (0,8 miliardi, a 47), nonchê l’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio (0,8 miliardi). In merito alla ripartizione per sottosettori, il debito delle Amministrazioni centrali é aumentato di 19,7 miliardi, mentre quello delle Amministrazioni locali é diminuito di 1,7 miliardi. Quello degli Enti di previdenza é rimasto pressochê invariato. La vita media residua é rimasta stabile a 7,9 anni. La quota del debito detenuta dalla Banca d’Italia ha continuato a diminuire, collocandosi al 19,6 per cento (dal 20,0 del mese precedente), mentre a maggio (ultimo mese per cui questo dato é disponibile) quella detenuta dai non residenti era aumentata al 33,2 per cento (dal 33,0 per cento del mese precedente) e quella detenuta dagli altri residenti (principalmente famiglie e imprese non finanziarie) era diminuita al 14,1 per cento (dal 14,3 per cento). A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8 miliardi, in aumento del 4,2 per cento (1,8 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2024. Nei primi sei mesi del 2025 le entrate tributarie sono state pari a 257,3 miliardi, in aumento del 3,4 per cento (8,5 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/com 14-Ago-25 11:22

