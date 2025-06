A inizio luglio su Tivusat opere liriche e talenti emergenti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Giovani interpreti, orchestre giovanili e coreografi in ascesa sono al centro della programmazione della prima settimana di luglio di Mezzo, canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat, affiancati da grandi nomi e capolavori del Novecento. Mercoledí 2 luglio, appuntamento con uno dei titoli piú affascinanti del repertorio britannico: “A Midsummer Night’s Dream” di Benjamin Britten. Diretta da Guillaume Tourniaire con l’Orchestre National de Lille, la produzione dell’Opêra de Lille (2022) é firmata da Laurent Pelly. Giovedí 3 luglio, alle 22:45, spazio alla musica da camera con il Quatuor Modigliani, impegnato in un programma che include Mozart, Ravel e Beethoven. E’ registrato nella Thessaloniki Concert Hall nel 2024. Prima, alle 20:30, va in onda “Landscapes of Eternity” , il concerto del flautista franco-siriana Naðssam Jalal, che unisce influenze mediorientali, indiane e jazz in un viaggio musicale dal respiro globale, dal festival Jazz sous les Pommiers. Sabato 5 luglio, doppio appuntamento pianistico: alle 18:50, Leif Ove Andsnes e Bertrand Chamayou eseguono musiche di Schubert e Kurtâg. Brani a quattro mani e suggestioni contemporanee dal Klavier-Festival Ruhr (durata: 1h24). In prima serata, alle 20:30, l’opera di punta della settimana: “Nixon in China” di John Adams, pietra miliare dell’opera minimalista. Con Thomas Hampson e Renêe Fleming, l’Orchestra dell’Opêra National de Paris é diretta da Gustavo Dudamel. – News in collaborazione con Tivusat – – Foto ufficio stampa Tivusat – (ITALPRESS). fsc/com 20-Giu-25 11:30

