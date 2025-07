A La Plagne svetta Arensman, Pogacar sempre piú leader del Tour

agenzia

L’olandese vince la 19esima tappa, lo sloveno a un passo dal trionfo. LA PLAGNE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Thymen Arensman vince la diciannovesima tappa del Tour de France 2025, la Albertville-La Plagne, di 93.1 km, accorciata in seguito alla scoperta di un virus in una mandria situata sul Col des Saisies. Il ciclista olandese della Ineos Grenadiers precede sul traguardo il danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), che blinda la maglia gialla in vista della passerella di Parigi. Niente da fare per l’iniziale fuga di giornata composta da sette uomini: Primoz Roglic (Red Bull Bora), Tobias Foss (Ineos Grenadiers), Victor Campenaerts (Visma Lease a Bike), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Michael Storer (Tudor), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) ed Einer Rubio (Movistar). Domani andrá in scena la ventesima e penultima tappa della Grande Boucle, la Nantua-Pontarlier, di 184.2 km. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq6/pdm/red 25-Lug-25 17:49

