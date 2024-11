A Las Vegas vince Russell, Verstappen conquista il quarto titolo

agenzia

Doppietta Mercedes, Ferrari terza e quarta con Sainz e Leclerc. Campionato costruttori ancora aperto LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) – Fuochi d’artificio sul weekend di Las Vegas, con George Russell che sulla sua Mercedes vince la gara statunitense davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e alla Ferrari di Carlos Sainz, ma é soprattutto la notte di Max Verstappen. Il pilota olandese é infatti campione del mondo grazie al quinto posto che, in virtú del distacco in classifica di sessantatre punti rispetto a Lando Norris, gli consente di chiudere aritmeticamente la pratica per il suo quarto titolo piloti consecutivo. Quarto posto, invece, per Charles Leclerc, che nonostante un’ottima partenza nella quale era riuscito addirittura ad avvicinare il poleman Russell, ha poi perso presto l’aderenza dei suoi pneumatici, costretto cosí a gestire maggiormente la sua corsa. Punti comunque importanti per la Rossa in ragione del campionato costruttori, con le rivali della McLaren che terminano in sesta e settima posizione rispettivamente con Norris e Oscar Piastri, mentre chiudono la top ten la Haas di Nico Hulkenberg, la Racing Bulls di Yuki Tsunoda e l’altra Red Bull di Sergio Perez. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xi6/srp/red 24-Nov-24 08:48

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA