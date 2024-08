A luglio Dacia sale sul terzo gradino del podio assoluto italiano

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – A luglio Dacia sale sul 3° gradino del podio assoluto italiano con 9.870 veicoli consegnati, per una quota di mercato (totale) del 7%. Da Inizio anno, nel mercato totale (autovetture e LCV) DACIA ha consegnato 63.350 unitá (+14,9% Vs 2023, oltre 8.000 immatricolazioni in piú) con una quota di mercato del 5,6%. Con i risultati in crescita del mese di luglio, DACIA si conferma ancora il brand piú scelto in assoluto dai clienti privati italiani in questo 2024. In questo mercato DACIA solidifica la sua leadership grazie ad un mese di luglio in cui ha consegnato 9.155 unitá che hanno generato una quota di mercato dell’11,8%. Questo risultato ha portato il cumulato 7 mesi al 10,2% di share con 57.854 unitá, in crescita del 14,4% rispetto allo scorso anno. L’alimentazione turbo gpl continua ad essere la preferita dai clienti (privati) Dacia, presente sul 74,5% delle unitá consegnate da inizio anno, 3 su 4. DACIA Sandero prosegue la sua corsa ed é ancora l’auto piú scelta in assoluto dai clienti privati italiani, in crescita di ben il 34% rispetto ai primi 7 mesi 2023. Frutto di una gamma centrata sulle esigenze attuali dei clienti italiani e rinnovata recentemente con il Model Year 2024 che ne ha arricchito la dotazione e gli standard di sicurezza. Sandero rappresenta oggi il 63% delle Dacia consegnate nella penisola. Duster, in attesa del debutto commerciale in Italia della nuova generazione che avverrá a settembre con un evento di porte aperte il 21 e 22, rappresenta circa il 30% del consegnato DACIA in Italia. Nonostante il passaggio di testimone in corso dalla vecchia alla nuova generazione, occupa nei primi 7 mesi del 2024 la seconda posizione del segmento B suv a privati. Spring, la compatta 100% elettrica di Casa, da inizio anno occupa saldamente il 2° posto del segmento A elettriche vendute a privati. La nuova generazione é stata presentata da poche settimane e gli ordini sono stati aperti di recente con un listino che rappresenta la miglior proposta sul mercato come rapporto qualitá prezzo del mercato: da allora gli italiani hanno approfittato e l’hanno ordinata in tanti (scelta nella maggior parte dei casi in allestimento Extreme, quello di vertice) in attesa che venga loro consegnata a ottobre, mese in cui é previsto il debutto in Italia. Il multispazio Jogger, disponibile anche a 7 posti, si presenta rinnovato anch’esso con il MY2024 che ne ha arricchito la dotazione tecnologica e di sicurezza: in questi sette mesi il modello ha proseguito il suo percorso di crescita ed apprezzamento dei clienti che gli hanno permesso di conquistare il primo posto del segmento C (canale privati, SUV esclusi). – Foto ufficio stampa Dacia Italia – (ITALPRESS). col3/com 05-Ago-24 14:06

