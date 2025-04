A Miami la 18esima edizione dell'”Oscar dei Porti”

agenzia

MIAMI BEACH (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Si é svolta a Villa Casuarina, meglio conosciuta come Villa Versace a Miami, la diciottesima edizione dell’Oscar dei Porti, il premio televisivo ideato, condotto e prodotto da Roberto Onofri, che celebra ogni anno le eccellenze del sistema portuale italiano e i protagonisti della Blue Economy. Un evento che ha registrato un grande successo di pubblico e presenze istituzionali e artistiche di rilievo. Ad aprire ufficialmente il programma é stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, seguito dal vice ministro Edoardo Rixi. Tra i premiati anche Davide Bordoni, amministratore unico di RAM – Rete Autostrade Mediterranee, Gaspare Borsellino, direttore dell’agenzia di stampa Italpress, e Federica Montaresi, in rappresentanza dell’Autoritá Portuale della Spezia, che ha ricevuto il premio come “Porto in Sviluppo dell’Anno”. Momento di grande emozione con la consegna del premio al cantautore RAF per la celebre canzone Gente di Mare, divenuta simbolo di resilienza durante la pandemia. Il brano, in una speciale versione remix curata da DJ Onofrio, é stato eseguito da Red Canzian dei Pooh, con il coinvolgimento di numerosi “operatori virtuali”. Grande successo anche per la voce straordinaria di Arianna, che ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione raffinata, e per Nuccio Giannino, il “singer-chef” che ha saputo unire talento musicale e passione culinaria in un’esibizione fuori dagli schemi. Il “Premio Eccellenze Italiane nel Mondo” é stato conferito a Emanuele Gasperini, rinomato chef italiano che si é distinto oltreoceano per il suo contributo alla valorizzazione della cucina e della cultura italiana nel mondo. – Foto ufficio stampa Oscar dei Porti – (ITALPRESS). sat/com 10-Apr-25 17:27

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA