A Roma arriva il Villaggio della Mobilitá Sicura e Sostenibile di Dekra

ROMA (ITALPRESS) – Inaugurato presso il Galoppatoio di Villa Borghese, a Roma, il “Villaggio della Mobilitá Sicura e Sostenibile”, organizzato da DEKRA. Il taglio del nastro é arrivato in occasione delle celebrazioni della 54ma Giornata Mondiale della Terra, la piú importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite con miliardi di cittadini coinvolti nei 193 Paesi Membri. Il Villaggio DEKRA si colloca all’interno del Villaggio per la Terra, organizzato da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, un appuntamento ormai storico che coinvolge studenti e famiglie da tutta Italia per vivere il piacere della natura, dello sport e della musica. A portare i saluti istituzionali all’interno del Villaggio, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranitá Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Uno spazio di oltre 1000 mq pensato per studenti, ragazzi e famiglie ma anche aziende e Stakeholders per parlare di sicurezza stradale, mobilitá sostenibile e mobilitá del futuro attraverso workshop e laboratori educativi. “Siamo estremamente entusiasti di annunciare che il Villaggio della Mobilitá si colloca all’interno di un contesto di grande contaminazione culturale e di passaggio di giovani e nuove idee come Villa Borghese – ha detto Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia -. Un evento eccezionale per esplorare il tema della sicurezza stradale attraverso una serie di workshop e incontri dedicati. Il Villaggio della Mobilitá sará un vero e proprio crocevia di idee innovative, un luogo in cui poter discutere, imparare e condividere le migliori pratiche in materia di mobilitá sostenibile, come l’adozione di veicoli a basso impatto ambientale, la promozione di soluzioni di trasporto pubblico integrato e la sensibilizzazione sulla sicurezza stradale”. Per Filiberto Mastrapasqua, Direttore Servizio Polizia Stradale, “é fondamentale coinvolgere i giovani sul tema della sicurezza stradale. Il Villaggio della Mobilitá Sicura e Sostenibile DEKRA rappresenta un’occasione per un percorso finalizzato a investire sul futuro della societá rappresentato dalle giovani generazioni”. Davide Bordoni, Consigliere del Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ha sottolineato che “il Rapporto DEKRA sulla sicurezza stradale accende un faro sul tema, per cui é fondamentale sensibilizzare i giovani verso una guida piú consapevole e sicura che rispetti le regole e il Nuovo Codice della Strada. In tal senso, é molto importante la formazione dei ragazzi”. “Un plauso a Dekra per il lavoro di sensibilizzazione al rispetto del Nuovo Codice della Strada. Come Autostrade abbiamo lanciato una campagna di comunicazione dal titolo ‘Non chiudere gli occhi’ perchê gli incidenti stradali sono la prima causa di morte fra i giovani – ha evidenziato Elisabetta Oliveri, Presidente Autostrade per l’Italia -. È fondamentale promuovere il rispetto delle regole partendo proprio dai giovani per far radicare il valore della sicurezza stradale”. – foto ufficio stampa ItalCommunications – (ITALPRESS). fsc/com 18-Apr-24 16:38

