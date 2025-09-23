A Roma il primo Urania Policy & Business Forum

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Un osservatorio privilegiato per imprese e istituzioni sui temi strategici che definiscono l’agenda italiana ed europea. Ha preso il via oggi la prima edizione dell’Urania Policy & Business Forum, un’intera giornata di confronto con alcuni dei massimi rappresentanti di istituzioni e aziende in programma a Roma a Villa Wolkonsky che, per l’occasione, é stata allestita come un vero e proprio studio televisivo. La residenza dell’Ambasciatore del Regno Unito in Italia diventa per una giornata il set tv del Forum: il dibattito viene trasmesso in diretta sui canali TV di Urania, 260 del digitale terrestre e bouquet all news di Samsung TV Plus e Rakuten TV, in collaborazione con The Watcher Post, Formiche TV, l’Economista – Il Riformista e le agenzie stampa Askanews, Dire, Italpress. Una pluralitá di voci ed esperienze si confronterá attraverso interventi, interviste e talk per delineare scenari e politiche a sostegno della crescita e della competitivitá del Paese. “Vogliamo rappresentare – ha dichiarato Giampiero Zurlo, editore del Gruppo URANIA – un’occasione autorevole di dibattito tra il mondo produttivo e quello decisionale, tra imprese e istituzioni, nella prospettiva di una governance sempre piú condivisa e proattiva. Le imprese creano lavoro, ricchezza, prosperitá. Allo stesso modo le istituzioni scrivono le regole dei mercati e rappresentano cittadini e lavoratori. Due funzioni fondamentali per il successo del sistema Paese. I contributi di imprese e istituzioni oggi al Forum daranno concretezza a questa sinergia pubblico – privato”. I talk sono moderati dai principali giornalisti che collaborano con il gruppo editoriale: Roberto Arditti, Gaspare Borsellino, Paolo Bozzacchi, Daniele Capezzone, Alessandro Caruso, Gaia De Scalzi, Giampiero Gramaglia, Davide Vecchi, Claudio Velardi. – foto ufficio stampa UtopiaLab – (ITALPRESS). fsc/com 23-Set-25 15:12

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA